Кемерово, , 14:26 — REGNUM На угольных предприятиях Кемеровской области в 2020 году было травмировано 106 человек, из них 11 погибли. Об этом со ссылкой на данные Ростехнадзора сообщил заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

«По сравнению с прошлым годом общий травматизм снижен на семь случаев, смертельный увеличен на два, — уточнил чиновник в своём Instagram. — Одной из причин роста смертельного травматизма в надзорном ведомстве считают сокращение количества проверок угольных компаний, вызванное пандемией коронавирусной инфекции».

По словам Панова, в результате проверок в 2020 году эксплуатация опасных производственных объектов была приостановлена 412 раз, в 2019 году 521. Сибирское управление Ростехнадзора выписало 6562 административных штрафов (в 2019 году — 7226). В шести случаях дисквалификацированы должностные лица.