Кабанский район, Бурятия, , 14:11 — REGNUM В Кабанском районе Бурятии завершены поиски двух рыбаков, которые на внедорожнике провалились под лёд озера Байкал. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, в поисковых работах приняли участие спасатели с водолазным снаряжением.

В подлёдном пространстве найти тела погибших не удалось. Глубина в этом месте достигала 150 метров. При помощи телеуправляемого подводного аппарата «Фалькон» 4 февраля «Лада Нива» была обнаружена на дне озера и поднята.

«5 февраля группой водолазов тела погибших рыбаков были извлечены из транспортного средства, после чего машина была поднята на поверхность», — отметили в управлении.

Напомним, всего в машине в момент провала под лёд находились три человека. Как сообщало ИА REGNUM, одному из них удалось выбраться из машины дойти до населённого пункта на берегу.

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