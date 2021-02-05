Сухум, , 14:06 — REGNUM В одном из пансионатов в Абхазии во время пожара погиб гражданин России. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

По данным министерства, ЧП произошло 4 февраля в поселке Цандрипш Гагрского района, в одной из комнат пансионата «Эра». Прибывшие на место возгорания спасатели в ходе тушения огня в обнаружили там мёртвого мужчину.

Погибшим оказался Николай Вавилов 1977 года рождения. По предварительной версии, причиной смерти стал угарный газ, который выделялся при пожаре.