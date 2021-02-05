Саратов, , 13:41 — REGNUM В Саратове за минувший день за медицинской помощью обратились девять человек, которые пострадали от уличных травм. Об этом 5 февраля сообщает облминздрав.

Среди пострадавших горожан — 6-летний мальчик, 17-летняя девушка и 80-летняя женщина. Всем оказана медицинская помощь, жителей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в лечебные учреждения.

ИА REGNUM напоминает, в службу скорой помощи в Саратове с полудня 3 февраля до 9:00 (местное время) 4 февраля обратились 10 человек, пострадавшие от падения на льду и сорвавшихся с крыш сосулек. Днем ранее за медицинской помощью обратились 18 пострадавших.

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