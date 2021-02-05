Ижевск, , 13:21 — REGNUM В Ижевске произошло столкновение автомобиля поисково-спасательной службы Удмуртии и грузовика. Об этом сообщает 1-й отдел регионального управления ГИБДД.

Авария произошла в ночь на 5 февраля в центре Ижевска. Водитель грузового автомобиля «МАЗ» выехал на перекресток под красны сигнал светофора и столкнулся с «Газелью» спасателей.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и трое пассажиров «Газели» — мужчины в возрасте от 22 до 36 лет. Все они доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 18 января на улице 9 января в Ижевске произошло столкновение автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля Kia. В результате происшествия пострадал один из медицинских работников.