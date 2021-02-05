Чита, , 13:16 — REGNUM Правительство Забайкальского края подтвердило информацию об увольнении по собственному желанию министра здравоохранения региона Анны Шангиной, проработавшей всего несколько месяцев. С 8 февраля её кресло будет отдано главному врачу Забайкальского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн Оксане Немакиной, следует из информации пресс-службы краевого правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что что министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина, ранее заявившая о нерентабельной больнице, подала в отставку, со ссылкой на неназванные источники сообщили ряд забайкальских СМИ.

Скандальную известность чиновница получила после того, как на встрече с жителями посёлка Харагун назвала местную больницу нерентабельной и предположила, что граждане приходят в ночной стационар, чтобы «переночевать и поесть».

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