Нижний Новгород, , 13:12 — REGNUM Приговор экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову будет провозглашён 15 февраля. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Оглашение приговора состоится в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что приговор будет известен 8 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, Маркелов обвиняется в даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве. Вместе с ним по делу проходят глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и бывший депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш.

В одно производство с делом Маркелова объединено дело экс-главы минсельхоза республики Ираиды Долгушевой. Следствие полагает, что Маркелов через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Она, как полагает следствие, предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере. Ни один из обвиняемых не признает вину.

Ни один из обвиняемых вину не признает. Кривашу обвинение предъявлено заочно, поскольку, как ранее говорил его адвокат, он находится за границей на лечении.

В ходе следствия по искам Генпрокуратуры было обращено в доход государства имущество бывшего главы региона на сумму около 3 млрд рублей.

Сторона обвинения запросила назначить Маркелову наказание в виде 17 лет лишения свободы. Кроме того, обвинение просит назначить штраф в размере 235 млн рублей.

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