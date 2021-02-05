Воронеж, , 13:04 — REGNUM В Воронеже задержанный по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней 4 февраля дал признательные показания. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Уголовное дело по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней было возбуждено 30 января. Генетическая экспертиза выявила подозреваемого — 29-летнего уроженца Липецкой области, ранее судимого за аналогичные преступления.

Его задержали и допросили. Мужчина признался в содеянном и подтвердил показания на месте преступления. Он также указал место, где он выбросил нож, которым угрожал девочке, и сжег свою одежду, чтобы скрыть следы преступления.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее был задержан 41-летний мужчина, который в нетрезвом состоянии 24 января в подъезде многоэтажного дома попытался напасть на 12-летнюю девочку.

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