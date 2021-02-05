Уфа, , 13:06 — REGNUM Супруги погибли, отравившись угарным газом в бане в Башкирии. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что трагедия произошла 4 февраля в Краснокамском районе в бане в д. Енактаево. Мужчина 1956 года и его супруга 1958 года рождения погибли, отравившись угарным газом.

По словам сотрудников спасательного ведомства, в прошлом году в регионе из-за неправильного устройства и нарушения правил работы печей в саунах и банях произошло свыше 700 пожаров. В основном такие пожары происходят в выходные дни.

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