Чита, , 12:49 — REGNUM Ряд забайкальских СМИ со ссылкой на неназванные источники оповестил о том, что министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина, ранее заявившая о нерентабельной больнице, подала в отставку. В правительстве региона данную информацию не опровергают, но и не подтверждают.

Тем временем «Чита.ру» информирует о том, что уже с 8 февраля новым профильным министром станет главный врач Забайкальского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн Оксана Немакина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 января 2021 года Анна Шангина на встрече с жителями посёлка Харагун назвала местную больницу нерентабельной и предположила, что граждане приходят в ночной стационар, чтобы «переночевать и поесть».

Позднее чиновница извинилась за свои слова. Также она заявила, что если участковую больницу переведут во врачебную амбулаторию, то качество медицинской помощи не снизится.

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