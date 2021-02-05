Горно-Алтайск, 5 февраля 2021, 12:35 — REGNUM В Республике Алтай вечером 4 февраля сошла лавина на 145-м км федеральной трассы Р-256. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, происшествию предшествовал обильный снегопад.
Всего на дорогу сошло около 20 кубометров снега. Максимальная высота снежной массы достигает 70 см.
«Погибших и пострадавших нет. Движение автотранспорта не нарушалось. В работах по расчистке задействовалось 8 человек, 5 единиц техники. В течение одного часа работы были завершены», — отметили в управлении.
Между тем в Горно-Алтайском гидрометцентре предупреждают о сохраняющейся угрозе схода лавин. В связи с этим жителей и туристов призвали не ездить в лавиноопасные районы.
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