Одесса, Украина, 5 февраля 2021, 12:21 — REGNUM В Одессе задержали мужчину, которого подозревают в ложном «минировании» государственных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Службы безопасности Украины (СБУ).
В пресс-службе отметили, что подозреваемый фигурирует в деле о мошенничестве в особо крупных размерах. Правоохранители считают, что он мог сообщать о «минировании» суда для того, чтобы срывать заседания по данному делу.
Напомним, ранее по аналогичному подозрению был задержан 25-летний киевлянин.
Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве задержали подозреваемого в «минировании» ряда объектов