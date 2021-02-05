Одесса, Украина, , 12:21 — REGNUM В Одессе задержали мужчину, которого подозревают в ложном «минировании» государственных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Службы безопасности Украины (СБУ).

«Задержан житель Одессы, причастный к осуществлению почти 30 заведомо ложных сообщений о минировании государственных судебных учреждений на территории Одессы и других регионов государства в течение 2019−2020 годов», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что подозреваемый фигурирует в деле о мошенничестве в особо крупных размерах. Правоохранители считают, что он мог сообщать о «минировании» суда для того, чтобы срывать заседания по данному делу.

Напомним, ранее по аналогичному подозрению был задержан 25-летний киевлянин.

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