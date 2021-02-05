Горно-Алтайск, , 12:14 — REGNUM В Республике Алтай завершился процесс над 46-летним местным жителем, которого обвиняли в убийстве сожительницы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло 8 июня 2020 года.

По данным следствия, в тот вечер злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В ходе ссоры во время совместного распития спиртных напитков на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений накинул на шею своей сожительницы пояс от халата и с силой стал им сдавливать шею потерпевшей до тех пор, пока последняя не перестала подавать признаки жизни», — отметили в ведомстве.

Осознав произошедшее, мужчина попросил соседей вызвать скорую помощь. Медики констатировали смерть потерпевшей. Установлено, что 38-летняя женщина скончалась от механической асфиксии. У неё было трое детей, в том числе двое малолетних, которых передали под опеку родственникам.

По итогам слушания, судья признал обвиняемого виновным и приговорил к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.