Семикаракорск, Ростовская область, , 12:08 — REGNUM В Ростовской области задержана 18-летняя жительница Семикаракорска. Молодую девушку подозревают в убийстве новорождённой девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 5 февраля.

Как полагают следователи, 1 февраля 2021 года женщина родила у себя дома девочку. Затем она жестоко расправилась с малышкой. Ребёнок скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорождённого ребёнка» продолжается.