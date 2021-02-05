Джакарта, , 12:06 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,5 потрясло индонезийскую провинцию Северная Суматра, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что эпицентр землетрясения находился в море в 37 км к северо-востоку от города Гунунг Ситоли.

Очаг землетрясение находился на глубине 21 км.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение затопило дороги на индонезийско-малайзийской границе, парализовав весь наземный транспорт.

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