Джакарта, 5 февраля 2021, 12:06 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,5 потрясло индонезийскую провинцию Северная Суматра, сообщает Detik.
В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что эпицентр землетрясения находился в море в 37 км к северо-востоку от города Гунунг Ситоли.
Очаг землетрясение находился на глубине 21 км.
Как сообщало ИА REGNUM, наводнение затопило дороги на индонезийско-малайзийской границе, парализовав весь наземный транспорт.
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