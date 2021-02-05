Москва, , 12:01 — REGNUM По подозрению в совершении заказного убийства на юго-западе Москвы задержаны пять человек, сообщает 5 февраля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Преступление совершено вечером 23 декабря 2020 года возле дома на улице Профсоюзная. Убийца выстрелил из пистолета не менее двух раз в молодую женщину, её доставили в больницу, где она скончалась.

По факту случившегося следствие возбудило и расследует два уголовных дела — по пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство по найму») и ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия»).

Совместными усилиями следователей и полиции установлены пять человек, подозреваемых в совершении преступления.

«Выйти на подозреваемых удалось благодаря проведенным исследованиям — покидая место совершения преступления, нападавший выбросил орудие убийства, оставив на нем свои генетические следы, выявленные и идентифицированные экспертами Следственного комитета России», — рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что у подозреваемых провели обыски, во время которых нашли и изъяли оружие и боеприпасы.