Чернигов, Украина, , 11:44 — REGNUM Украинские пограничники задержали гражданина Белоруссии, в машине которого нашли танковые оптические приборы. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

В сообщении говорится, что подозреваемый приехал на пункт пропуска Новые Яриловичи Черниговской области. В ходе досмотра автомобиля, в днище машины были найдены 12 приборов наблюдения командира танка.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские пограничники выявили рекордную партию антиквариата. 4,5 тыс. старинных предметов пытались ввезти на Украину со стороны Польши.

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