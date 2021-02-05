Красноярск, , 11:30 — REGNUM В Красноярске продолжается расследование уголовного дела о пожаре на складе-магазине автозапчастей. Задержаны подозреваемые — 33-летний директор и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК», ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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По данным ведомства, утром 3 февраля в здании склада-магазина автозапчастей ООО «Автротрейд-КСК» на улице Калинина произошёл пожар. Погибли сотрудник предприятия и трое пожарных, пытавшихся его спасти.

Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия. Следователи намерены добиться их ареста.

Назначены и проводятся необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, изучается документация. Расследование продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, по факту пожара на складе в Красноярске было возбуждено два уголовных дела — по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») и ч. 2 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это по неосторожности повлекло смерть человека»).

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