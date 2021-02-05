Рабочий посёлок Култук, Иркутская область, , 11:30 — REGNUM Активные действия спасателей позволили не допустить дальнейшего подтопления домов в посёлке Култук Слюдянского района Иркутской области. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, из-за разлива реки Тиганчихе была частично подтоплена частная территория на улице Крылова.

Помимо отвода воды потребовались распиловка льда на реке, обваловка, усиление заграждения, возведенного изо льда и отсев.

«Эти меры позволили остановить дальнейший разлив реки в сторону жилых домов», — пояснили спасатели. По их словам, вода в сторону домов больше не разливается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ситуация обострилась вечером, 3 февраля. Протяженность разлива надлёдных вод составила около 100−150 метров. Одной из вероятных причин выхода воды на поверхность стала прорубь, ранее прорубленная здесь местными жителями, пояснили спасатели.

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