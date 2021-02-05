Берлин, , 11:27 — REGNUM В результате взрыва газа, который прогремел в немецком городе Мемминген, находящемся в южной части страны, пострадали несколько человек. Об этом 5 февраля сообщает газета Bild со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что, по предварительной информации, пострадавших при взрыве четверо, он произошел в принадлежащем германскому Обществу Красного Креста здании.

Также указывается, что в данный момент здание оцеплено, на месте происшествия работают сотрудники спасательных и противопожарных служб. При этом отмечается, что не исключены повторные взрывы.

Какие-либо другие подробности инцидента не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Дагестане скончались в больнице двое пострадавших от взрыва газа в городе Хасавюрте.