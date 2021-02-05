Чернигов, Украина, , 11:26 — REGNUM В Черниговской области Украины на работника местного зоопарка напал тигр. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

Животное напало на мужчину, в тот момент, когда работник собирался его кормить. От полученных травм мужчина 1973 года рождения скончался на месте.

Погибший работал в зоопарке с 2009 года. Согласно инструкции, во время кормления хищника он должен был быть не один, однако по каким-то причинам вошёл в клетку сам. Судьба тигра пока не ясна.

Напомним, ранее в Шанхае несколько медведей убили работника зоопарка.

Читайте также: Медведи разорвали работника Шанхайского зоопарка на глазах у посетителей