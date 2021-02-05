Хвалынский район, , 11:53 — REGNUM В Хвалынском районе Саратовской области следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины. Тело 69-летнего жителя села Дубовый Гай было обнаружено днем 4 февраля возле одного из частных домовладений. По данному факту организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В ходе осмотра на теле погибшего обнаружили рваные проникающие ранения, не проникающие ранения в области лица и шеи, перелом ноги. Предварительно, мужчина выгнал принадлежащее ему стадо крупного рогатого скота. Среди поголовья обнаружен бык, на морде и рогах которого имелись следы бурого цвета. По предварительной версии, ранения погибшему могли быть причинены рогами животного.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и уточняет личность мужчины. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, в ноябре врачи больницы №4 города Ишима Тюменской области спасли 72-летнюю женщину, которую растерзал бык. Пациентка была в тяжелом состоянии, находилась в травматическом шоке.

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