Левашинский район, Дагестан, , 11:20 — REGNUM Силовики обнаружили в Дагестане тайник с боеприпасами и религиозной литературой. По предварительным данным, он мог принадлежать ликвидированному боевику, сообщили в пресс-службе объединенной группировки войск на территории СКФО.

Схрон находился в Левашинском районе. Его содержимым были семь выстрелов к гранатомёту, 40 патронов различного калибра и 82-миллиметровая мина. Все боеприпасы были уничтожены на месте накладным зарядом.

Владельцем схрона мог быть уничтоженный еще в 2017 году член бандподполья.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Каякенстком районе Дагестана был обнаружен схрон с огнестрельным оружием, в том числе автоматом Калашникова и сигнальным пистолетом, переделанным под боевой, и большим количеством патронов различного калибра.

Читайте также: В Дагестане обнаружили тайник с оружием