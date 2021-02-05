Рязань, , 11:34 — REGNUM Три человека погибли ночью 5 февраля в двух ДТП в Рязанской области. В обоих случаях легковые автомобили столкнулись с грузовиками, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

В Рыбновском районе примерно в 01:30 на 165-м километре автодороги М5 «Урал» водитель Kia Rio не выбрал безопасную скорость движения и врезался в стоящий у края проезжей части полуприцеп грузового автомобиля MAN под управлением 42-летнего жителя Волгоградской области. Пассажир легковушки скончался на месте, у 34-летнего водителя, жителя Рыбновского района, обнаружены признаки алкогольного опьянения. От медосвидетельствования он отказался.

Второе ДТП произошло около 04:58 на выезде из Рязани на 181-м километре автодороги М5 «Урал». 34-летний житель Санкт-Петербурга за рулём Volkswagen Polo не справился с управлением и столкнулся с грузовиком MAN под управлением 54-летнего жителя Самарской области. Оба водителя погибли, пассажирка легковой иномарки госпитализирована.

В полиции устанавливают обстоятельства аварий, проводится проверка.