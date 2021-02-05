Хайфа, Израиль, , 11:25 — REGNUM Громкие взрывы прогремели в обычно спокойном городе Хайфа на севере Израиля 4 февраля, сообщает N12.

Взрывы были слышны из района бывшего Хайфского химического завода. Здание сносилось в соответствии с разрешениями, полученными от города, и в координации с ЦАХАЛОМ и полицией.

Жители рассказали, что взрыв застал их врасплох, так как они заранее не получили предупреждения от городских властей. Химзавод прекратил свою деятельность в этом городе несколько лет назад и «переехал» на юг страны.

Подобные инциденты, происходящие в хайфском нефтехимическом промышленном комплексе, расположенном в самом «сердце» гражданского населения, случались и раньше, тревожа десятки тысяч людей. В середине декабря 2020 года необычная неисправность на нефтеперерабатывающем комплексе Хайфы привела к интенсивному горению двух факелов и выбросу в воздух большого количества дыма.

Кроме того, чудовищный взрыв, прогремевший в августе 2020 года года в Бейруте, вызвал новые опасения по поводу химических объектов Хайфы, привлекая внимание и законодателей.

«Мы должны удалить опасные химические вещества из Хайфского залива, — заявила тогда министр охраны окружающей среды Гила Гамлиэль. — План состоит в том, чтобы удалить [химикаты] в течение пяти лет, а затем [понадобится] еще пять лет, чтобы очистить этот район».