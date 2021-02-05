Ришон-ле-Цион, Израиль, , 11:16 — REGNUM Водитель автобуса в израильском городе Ришон-ле-Цион подвергся нападению, сообщает 5 февраля N12.

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Инцидент произошел после того, как водитель попросил пассажира надеть маску. Однако другой пассажир, по-видимому, не оценил замечания водителя и начал оскорблять его, одновременно пробираясь к кабине из задней части автобуса.

Поначалу водитель старался не обращать внимания на разгоряченного человека, но вскоре тот напал на него физически. За свои 34 года работы водитель впервые подвергся нападению. Ссылаясь на недавние подобные инциденты, водитель сказал, что подобные явления становится все более частыми. Причина в том, что это выглядит допустимым, и в том, что у водителя есть несколько одновременных обязанностей, включая обеспечение соблюдения пассажирами правил охраны здоровья, что часто может привести к подобным ситуациям, считает потерпевший.