Муйский район, Бурятия, , 11:11 — REGNUM В Муйском районе Бурятии перед судом предстанет 35-летний местный житель по обвинению в убийстве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, преступление произошло осенью 2009 года.

По версии следствия, в тот день обвиняемый распивал алкоголь в компании знакомых. В ходе застолья он подрался с одним из собутыльников, поссорившись по незначительному поводу. Как отмечается, мужчина ударил противника множество раз табуретом по голове и грудной клетке.

«После учиненной расправы компания еще некоторое время продолжала употреблять спиртное, после чего гости разошлись, оставив потерпевшего на месте. Следующим утром хозяин дома обнаружил, что избитый мужчина скончался», — отметили в управлении.

Собрав вновь вчерашнюю компанию, они решили закопать тело в лесу.

Спустя 11 лет, в сентябре 2020 года сестра убитого начала поиски своего брата, обратившись в полицию. В ходе расследования правоохранители установили детали того самого вечера. Свидетели указали на место захоронения тела, рассказав о том, кто именно стоит за расправой. Выяснилось, что он он к этому времени сидел в колонии в Улан-Удэ за другое преступление.

Мужчина уже дал признательные показания. Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, документы переданы в суд для рассмотрения по существу.

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