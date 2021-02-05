Хунзахский район, Дагестан, , 11:10 — REGNUM В Дагестане отравились при не установленных пока обстоятельствах 30 учащихся школы в селе Арани Хунзанского района. Первые пострадавшие обратились за помощью к медикам еще 1 февраля. Всего за четыре дня в районной больнице была оказана помощь тридцати ученикам в возрасте от семи до 14 лет, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Отмечается, что у пострадавших были жалобы на боли в животе, диарею и повышение температуры. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ЧП. Специалисты управления Роспотребнадзора взяли образцы воды и пищи из столовой школы для проведения исследования.