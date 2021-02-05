Чебоксары, , 11:09 — REGNUM В Чебоксарском районе Чувашии сегодня, 5 февраля, в результате столкновения легкового автомобиля и снегохода погиб один человек, ещё один получил травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

Столкновение произошло в ночь на 5 февраля недалеко от села Ишаки в Чебоксарском районе. В полиции полагают, что водитель снегохода не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой Вестой». После столкновения транспортное средство загорелось.

Полученные травмы оказались смертельными для 36-летнего чебоксарца, который управлял снегоходом, его 36-летний пассажир с травмами доставлен в больницу.

«Предположительно, как водитель, так и пассажир были без защитных мотошлемов», — говорится в сообщении министерства.

Выясняются все обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резонансное ДТП произошло в Чебоксарском районе вечером 11 января 2021 года. На федеральной трассе столкнулось семь транспортных средств, в результате аварии скончался пассажир 48-летний житель Марий Эл, ещё три человека госпитализированы с различными ранениями.

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