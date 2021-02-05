Ульяновск, , 11:00 — REGNUM В Ульяновске задержан подозреваемый в покушении на убийство предпринимателя, которое было совершено восемь лет назад. В бизнесмена стреляли из самодельного пистолета, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Преступление было совершено 30 апреля 2013 года на улице Водопроводной в Ульяновске. По данным следствия, на территории подземной парковки были сделаны выстрелы из самодельного пистолета в голову и шею местному предпринимателю. Потерпевшего удалось благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Правоохранители отмечают, что покушение на убийство длительное время оставалось нераскрытым, по делу проводились обыски и иные мероприятия, проведено свыше 20 экспертиз. В поле зрения оперативников попал ранее судимый (в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью) местный житель.

Подозреваемый в совершении преступления взят под стражу 4 февраля 2021 года. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кузоватовском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины во время застолья. Его застрелили, выстрел был сделан в голову.

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