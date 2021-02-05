Джакарта, 5 февраля 2021, 10:58 — REGNUM Наводнение затопило дороги на индонезийско-малайзийской границе, парализовав весь наземный транспорт, сообщает Antara.
Уровень воды достиг одного метра. 5 февраля 2021 года наводнение затопило транспортный маршрут, который ведет к границе. Движение транспортных средств парализовано из-за наводнения.
Повышение уровня воды в регионе вызвано проливными дождями, которые шли последние два дня. В результате река Секаям затопила низменные районы.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате внезапного наводнения в Пасуруане провинции Восточная Ява погибли два человека.
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