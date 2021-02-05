Чита, , 10:45 — REGNUM Жителей Забайкалья призывают не вестись на провокации в связи с появлением в интернете сайта, по внешнему виду схожего с интернет — ресурсом Центрального банка России. Как сообщает сегодня, 5 февраля, пресс-служба краевого правительства, мошенники обманным путём вымогают деньги.

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«Жители региона видят в социальных сетях информацию о том, что им якобы полагается новая единоразовая выплата, которая направлена на поддержку в период пандемии коронавируса. Пользователи переходят на сайт, который по символике схож с сайтом Банка России, вводят персональные данные, в том числе заполняя форму с реквизитами банковской карты и указанием CVC-кода. В итоге — выплат нет, а с карты списаны деньги», — пояснила министр финансов Вера Антропова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 5 февраля 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 35 447 человек, причём 202 из них обнаружили за последние сутки.

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