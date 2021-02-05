Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Американские власти осуждают убийство в Ливане политического активиста Люкмана Салима. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространённом 4 февраля.

Блинкен назвал расправу над активистом ужасной и призвал немедленно призвать его убийц к ответственности.

«Мы присоединяемся к международному сообществу и призываем к незамедлительному привлечению его убийц к ответственности», — подчеркнул госсекретарь.

Тело 58-летнего Салима обнаружили 4 февраля на юге Ливана в его автомобиле, активиста застрелили. На протяжении многих лет Люкман Салим выступал против шиитского движения «Хезболла». Ливанские власти расследуют убийство, к скорейшему выявлению виновных призвала ООН.