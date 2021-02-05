Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM В Санкт-Петербурге телефонные мошенники обманным путем завладели 6,3 млн рублей — всеми накоплениями 70-летней пенсионерки. Об этом преступлении 5 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О том, что ее обманули, потерпевшая сообщила в полицию Калининского района 4 февраля. Она рассказала, что с 11 декабря по 25 января ей на мобильный телефон поступали звонки от неизвестного, представлявшегося сотрудником финансово-кредитного учреждения.

«Неизвестный убедил пенсионерку в том, что с ее банковским счетом якобы происходят мошеннические действия и для их предотвращения необходимо переводить денежные средства на указанный номер карты», — уточнили в ведомстве.

Заявительница, доверившись «сотруднику финансово-кредитного учреждения», перевела на указанные им счета 6 323 123 рублей.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, потери российских граждан из-за действий кибермошенников на 87% состоят из ущерба от телефонных звонков. В 77% случаев злоумышленники выдают себя за сотрудников финансовых организаций

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