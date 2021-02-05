Омск, , 10:25 — REGNUM Крупный пожар на продуктовом складе в Омске произошёл из-за аварийного режима работы электрооборудования. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.

Склад на улице 2-я Казахстанская загорелся 5 февраля. Возгоранию присвоили повышенный уровень сложности. Открытое горение ликвидировали на площади 1200 кв. м. Огнеборцам удалось не допустить распространения огня и человеческих жертв.

Отметим, с начала 2021 года омские пожарные ликвидировали 103 возгорания, причиной которых стало электрооборудование. Это почти четверть от общего числа пожаров в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё до прибытия спасателей из загоревшегося омского склада самостоятельно эвакуировались восемь человек.

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