Горно-Алтайск, , 10:16 — REGNUM В Республике Алтай по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Горно-алтайского государственного университета. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры, их обвиняют в фальсификации результатов вступительных испытаний абитуриентов.

Отмечается, что факты подтасовывания результатов экзаменов в ходе приёмной кампании 2020/21 годов были выявлено в ходе проверки. По версии надзорного ведомства, члены приёмной комиссии правили тестовые бланки абитуриентов, не набравших минимальных баллов для зачисления в вуз.

Уголовное дело возбуждено по статье «превышение должностных полномочий». Результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре республики.

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