Владивосток, , 10:12 — REGNUM В Пожарском районе Приморья сотрудниками Госохотнадзора были задержаны два браконьера в момент разделки туши убитого изюбря. Патрулировали инспекторы лесной массив в поисках тигра, который задавил собаку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Оперативная группа Госохотнадзора работала в районе села Верхний Перевал по предотвращению конфликтных ситуаций людей с тигром. По заключению специалистов, хищник держится от населённых пунктов на расстоянии 10 км, где достаточно много кабанов. Тигр больше не предоставляет угрозы местному населению.

При патрулировании лесного массива инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились чехлы от огнестрельного оружия. Сезон охоты на копытных животных в крае завершился 10 января. Пройдя по следам, за разделкой туши изюбря были обнаружены два местных жителя. При них было не зарегистрированное огнестрельное оружие.

За незаконную добычу изюбря подозреваемым грозит штраф в сумме 210 тыс. рублей за самца, 350 тыс. рублей — за самку или уголовная ответственность со штрафом до 500 тыс. рублей и лишением свободы до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, В Дальнереченском районе Приморья силовики и сотрудники центра «Амурский тигр» задержали двух мужчин, которые пытались продать замороженную тушу убитого ими тигра.