Барнаул, , 10:08 — REGNUM В Алтайском крае после морозов и сильных метелей наступила оттепель. Об ухудшении погодных условий жителей региона предупреждают сегодня, 5 февраля, спасатели.

По их данным, 7 и 8 февраля в регионе будет идти мокрый снег с дождём, на дорогах будет наблюдаться сильная гололедица, местами по северо-западу придут метели. Порывы ветра при этом буду достигать 22 метров в секунду.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 февраля, из-за бурана в Алтайском крае зарыли для автотранспорта два участка автодорог регионального значения: К-09 (Поспелиха — Курья — Третьяково — возобновлено с 60-го по 118-й км) и К-03 (Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — граница с Республикой Казахстан).

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