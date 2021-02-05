Львов, Украина, , 10:09 — REGNUM В ночь на 5 февраля неизвестные во Львове облили краской памятник лидеру «Организации украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и одному из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степану Бандере. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины на своей странице в соцсети Facebook.

«Сегодня, 5 февраля, в 02:20 (3:20 мск) в полицию поступило сообщение, что неизвестные лица облили краской памятник Степану Бандеру на Кропивницкой площади во Львове», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на место происшествия выехали правоохранители и отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье украинского УК «хулиганство», максимальным наказанием по которой может быть четыре года лишения свободы.

Отметим, созданные Бандерой ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее боевое крыло УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провозглашали своей целью независимость Украины. Во время Второй мировой войны УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воевала на стороне фашисткой Германии против Красной армии, в основном на Западной Украине.