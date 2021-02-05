Красноярск, , 10:05 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели двухлетнего мальчика в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете России.

4 февраля появилась информация о том, что отец двухлетнего мальчика вышел на одиночный пикет к зданию правительства Красноярского края. Его сын умер в начале прошлого года от неизлечимого заболевания — спинальной мышечной атрофии. Красноярец задаётся вопросом, кто ответит за смерть его сына.

По данному факту в регионе расследуется уголовное дело. Оно до сих пор находится в производстве следователей. Ожидаются заключения длительных судебных экспертиз.

Бастрыкин поручил руководству регионального следственного управления доложить о ходе расследования дела. В том числе главе СКР должны доложить о причинах его длительного расследования и о сроках окончания экспертиз.

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