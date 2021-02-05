Пермь, , 10:02 — REGNUM В Перми в многоквартирном доме по ул. Чусовская обрушилось чердачное перекрытие. В момент ЧП квартира пустовала. Пострадавших нет, сообщает ТК «РифейПермь».

Теперь из квартиры, где произошло обрушение, можно смотреть на небо, поскольку в кровле имеется дыра. Жители дома опасаются за свою жизнь: кровля похожа на решето — вся в дырах, а одна стена может в любой момент упасть на улицу.

Стоит отметить, в двухэтажном здании проживают 26 человек. Дом в 2017 году признан аварийным. В администрации города сообщили, что аварийный дом подлежит сносу. Расселение планируется после 2021 года. До расселения жильцы могут перебраться в маневренный фонд.