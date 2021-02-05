Далматово, Курганская область, , 09:58 — REGNUM В Далматовском районе Зауралья правоохранители провели обыски у сторонников радикальных религиозных течений. Об этом сообщает пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

В обысках у сторонников радикального ислама участвовали сотрудники региональных управлений ФСБ, МВД и Росгвардии. В результате изъяты четыре единицы огнестрельного оружия, в том числе и кустарное, 143 патрона, 21 мобильный телефон, 12 флеш-карт, девять дисков, содержащих материалы экстремистского характера, 71 экземпляр религиозной литературы, в том числе внесенной в федеральный список экстремистских материалов Минюста России.

В отношении четырёх жителей Далматовского района принимаются решения о привлечении по ряду статей к административной ответственности, а также о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов»).