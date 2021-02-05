Краснотурьинск, Свердловская область, , 09:59 — REGNUM Пожарным не удалось спасти двух женщин, пострадавших во время пожара в Краснотурьинске (Свердловская область). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Поздним вечером 4 февраля 2021 года произошло возгорание в жилом доме по улице Карпинского. На площади 5 кв.м. было повреждено домашнее имущество в квартире на втором этаже.

«Огнеборцами из горящей квартиры были вынесены две женщины, но спасти их, к сожалению, не удалось», — сообщили в МЧС.

Сам пожар оперативно потушили в течение четырёх минут. В работах участвовали девять человек личного состава и три единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле скончался школьник во время пожара в жилом доме.

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