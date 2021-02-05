Москва, , 09:55 — REGNUM В столице России на пересечении Дмитровского шоссе и Ильменского проезда произошло столкновение нескольких автомобилей. Об этом 5 февраля сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своем официальном Telegram-канале.

«ДТП произошло на пересечении Дмитровского шоссе и Ильменского проезда», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что из-за аварии проезд в центр города возможен только по первому ряду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Сахалине в районе сёл Бамбучек и Пожарское произошло столкновение пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Южно-Сахалинск — Холмск, с бензовозом.