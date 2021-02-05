Москва, , 09:46 — REGNUM В раздевалке Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова обнаружено тело мертвого мужчины. Об этом 5 февраля сообщает телеканал «Рен ТВ».

По информации журналистов телеканала, тело было найдено сотрудником театра. Также указывается, что мертвый мужчина в момент обнаружения сидел на кушетке.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время личность умершего уже установлена, признаки насильственной смерти отсутствуют. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства данного происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля стало известно, что в Карачаево-Черкесии будет реконструирован драматический театр.