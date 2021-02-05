Сургут, Югра, , 09:44 — REGNUM Житель Сургута, чтобы избежать армейского призыва, сменил имя и фамилию, скрывался в Москве и всё-таки был задержан у трапа самолёта в Югре. Об этом сообщает следственный отдел по Сургуту СУ СКР по ХМАО.

Задержанный в период с июля 2019 года без оснований для отсрочки службы в рядах Вооружённых сил РФ не явился в установленные дни на призывной участок. Чтобы его не отыскали, он сменил фамилию и выехал в Москву. Под прежней фамилией он находился в федеральном розыске в связи возбуждённым в отношении него уголовным делом по ч. 1 ст. 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной службы»).

В ходе оперативных мероприятий было установлено его новое имя и местонахождение. И 30 января 2021 года по прибытии в Сургут уклонист был задержан у трапа самолета.

За 2020 год следователями Югры расследовано 22 уголовных дела по статье 328 УК РФ. По всем назначены судебные штрафы. Отмечается, что уголовная ответственность не снимает с уклонистов от службы в армии обязанности её прохождения.