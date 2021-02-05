Иркутск, , 09:34 — REGNUM Сильные снегопады, пришедшие Приангарье, стали причиной введения режима повышенной готовности в Иркутске. Как сообщает сегодня, 5 февраля, пресс-служба городской мэрии со ссылкой на слова главы города Руслана Болотова, все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

«На дорогах Иркутска сложилась тяжёлая ситуация. Это связано как со значительным объёмом выпавшего снега, так и с недостаточными усилиями дорожных служб по уборке. Оцениваю работу в этом направлении неудовлетворительно», — пояснил градоначальник.

Также в связи с большим количеством выпавшего снега и потеплением в Иркутске усилена работа по очистке от снега крыш многоквартирных домов. Работы производятся специалистами управляющих компаний. Всего на территории города около семи тысяч многоквартирных домов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, об ухудшении погодных условий жители Приангарья предупреждали также 28 января. Температура воздуха в Верхнеленском, Киренском и Усть-Кутском районах опускалась до 48 °C.

Читайте также: Морозы до — 50 °C пришли в северные районы Приангарья