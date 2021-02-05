Улан-Удэ, , 09:27 — REGNUM Свалку из «десяток трупов» животных нашли на кромке леса жители СНТ «Энергостроитель» в Улан-Удэ. Фотографии страшной находки были опубликованы в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам жителей, трупы собак и кошек со следами ветеринарного вмешательства выгрузил неизвестный.

«У людей много домыслов, фактов нет, местность очень отдаленная. Но шприцы, катетер, пелёнки и перчатки наводят на мысли о ветеринарной клинике, в которой умерли эти животные, клинике, которая не повела их на скотомогильник», — пишет автор сообщения.

Как передаёт портал «Байкал-Daily», после появления публикации, на место выехал участковый с ветеринарами и сотрудниками администрации города. Тела животных вывезены на обследование.