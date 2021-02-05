Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:33 — REGNUM Восьмилетний мальчик скончался после пожара в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошёл в доме на улице Циолковского. Ребёнка обнаружили без сознания во время тушения пожара.

«В ходе реанимационных мероприятий несовершеннолетний скончался в автомобиле скорой медицинской помощи», — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Будут выяснены причины произошедшего. По предварительной версии, возгорание возникло из-за замыкания электропроводки выключателя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в школе № 7 Каменска-Уральского произошёл пожар. Пострадали две ученицы, они госпитализированы.

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