Катовице, Польша, , 09:12 — REGNUM В польском городе Катовице на стройке произошёл несчастный случай. Об этом сообщило издание Dziennik Zachodni.

Как сообщается, 55-летний гражданин Украины сорвался со строительных лесов на уровне 12 этажа и упал этажом ниже. Мужчина сильно ударился головой и потерял сознание.

Из-за особенности места происшествия эвакуировать пострадавшего удалось только спустя два часа — пока из соседнего города прибыла специальная высотно-спасательная команда, пострадавшему оказывали первую помощь.

Позже мужчину всё же сняли с лесов при помощи подъёмного крана и доставили в больницу, однако там он скончался.

Полицейские выясняют причины трагедии.

Напомним, ранее в одном из корпусов больницы украинского города Запорожье произошёл пожар. Погибли четыре человека, включая одного врача.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине назвали предварительную причину пожара в больнице